(Pocket-lint) - A Microsoft está trabalhando em um recurso para consoles Xbox que verão o áudio dos alto-falantes automaticamente silenciado quando os fones de ouvido estiverem em uso.

Detalhado no blog Xbox Insiders Alpha Skip-Ahead , a correção resolveria um dos problemas mais cansativos do console da Série X e Série S - mesmo que ainda seja um problema relativamente menor.

Atualmente, mesmo quando um fone de ouvido do Xbox está conectado, o volume dos alto-falantes da tela permanece no mesmo nível. Isso, então, requer uma ação separada para garantir que o som não seja executado simultaneamente.

Com o recurso chegando ao programa Xbox Insiders para teste, no entanto, provavelmente será uma coisa do passado em breve. E se ou quando isso acontecer, a Microsoft sugere que aparecerá como uma opção nos menus de configurações de áudio.

Para usuários do PS5 , é claro, isso é algo que está disponível desde o lançamento.

Ainda assim, a Microsoft não para por aí com as possíveis mudanças na plataforma.

A empresa também está trabalhando em um novo recurso para jogadores daltônicos - um que replica o que vimos nos principais títulos e adiciona um filtro no topo de menus, filmes, aplicativos e jogos.

"[O recurso] oferece suporte a várias formas de daltonismo e os filtros podem ser ajustados de acordo com sua preferência sem afetar o desempenho, as capturas de tela ou os clipes de jogo", diz o post do blog.

Como alguém com protanopia bastante forte, essa é uma mudança bem-vinda em um nível pessoal - e uma mudança bastante atrasada. O quão bem ele está implementado em todo o sistema operacional Xbox e jogos ainda está para ser visto - literalmente - mas é um passo na direção certa para aqueles com desafios de acessibilidade.