Xbox anuncia o 20º aniversário de controle sem fio e fone de ouvido

(Pocket-lint) - Parece que o Xbox está trabalhando em algo para comemorar seu 20º aniversário - uma versão especial do atual Xbox Wireless Controller acaba de ser anunciada, junto com uma versão especial do fone de ouvido estéreo.

O controlador vazou um pouco mais cedo graças a uma lista da loja na Best Buy no Canadá, mas agora podemos ver o controlador de vários ângulos e parece muito bonito, com uma frente translúcida e um verso verde luminoso.

Sabíamos que algo nesse sentido estava a caminho, graças às provocações do próprio Xbox sobre a possibilidade por meio de seu feed do Twitter, que você pode ver abaixo.

Mas isso não é tudo - há também uma versão especial do fone de ouvido estéreo com fio da Microsoft no mesmo estilo, com fones de ouvido translúcidos que parecem bonitos e elegantes.

Não parece que existem outros truques no controle ou nas mangas do fone de ouvido, mas eles ainda são um tributo de aparência realmente agradável à história do Xbox. O fabricante do console está cada vez melhor na criação desses controladores e acessórios especiais, brincando com nossa nostalgia com facilidade.

Descubra todos os detalhes sobre essas edições no post do blog do Xbox sobre elas, junto com algumas peças extras que o Xbox preparou para a ocasião.