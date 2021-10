Uma Placa de Expansão de Armazenamento Xbox menor pode ter vazado

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Após relatos em meados de setembro de que pode haver uma placa de expansão de armazenamento do Xbox menor e mais barata chegando ao mercado, novos relatórios estão reduzindo essa probabilidade.

A única placa oficial da Seagate disponível no momento é uma opção de 1 TB que é muito cara, mas obviamente oferece uma grande quantidade de armazenamento para usar. Uma opção de tamanho de 512 GB obviamente reduziria o custo e a capacidade do cartão.

Isso é o que está sendo amplamente divulgado, e agora os varejistas na França parecem ter recebido ou preparado materiais de marketing confirmando a existência do novo cartão - como descoberto pelo Windows Central .

Os anúncios não incluem uma data de lançamento para o cartão, ou mesmo um preço, mas dizem que está "chegando em breve", então toda essa fumaça aponta para um lançamento bastante iminente do Xbox e Seagate.

squirrel_widget_2682571

No entanto, parece que não será apenas um cartão - a Seagate também pode preparar um SSD eterno alimentado por USB que pode fazer todo o mesmo trabalho sem exigir o mesmo tamanho impressionantemente pequeno e que não encaixará no parte traseira do console com a mesma facilidade. Ainda assim, se funcionar bem, será mais acessível e provavelmente atrairá muitos fãs.

Isso tudo ajudará o Xbox a se recuperar com a Sony, já que o PlayStation 5 agora tem a capacidade de funcionar com uma ampla gama de SSDs internos adicionais .

As melhores ofertas de PlayStation para a Black Friday 2021: Haverá ofertas de PS5 em 2021? Por Rik Henderson · 4 Outubro 2021