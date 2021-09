Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Microsoft hoje finalmente começou o lançamento do Xbox Cloud Gaming , formalmente conhecido como xCloud, para os próprios consoles do Xbox. Formalmente, o Cloud Gaming está disponível em praticamente todos os dispositivos além do Xbox, incluindo tudo, desde Android, Windows 11 e até mesmo um tanto controverso iOS por meio do portal de um aplicativo da web.

Agora, no entanto, trazer os serviços xCloud diretamente para os consoles do Xbox, incluindo modelos de última geração como a linha Xbox One, significa que, até certo ponto, os proprietários de um console com mais de sete anos de idade poderão jogar os melhores e mais recentes títulos da Série X lançados apenas no ano passado.

Claro, o Xbox Cloud Gaming não foi projetado para replicar perfeitamente a experiência de jogo em um console de última geração, já que a capacidade de streaming é limitada a 1080P a 60 FPS. Ainda assim, para os mais preocupados com o orçamento, é um excelente recurso para ajudá-lo a sentir que não foi deixado inteiramente para trás.

Ao mesmo tempo, a adição do Cloud Gaming significa que os usuários não precisarão gastar horas baixando um jogo apenas para perceber que não estão realmente interessados nele. Com o xCloud, um jogador pode pular direto para a experiência completa da mesma forma que você colocaria na fila seu episódio de programa de TV favorito no Netflix.

Nem todos os Xbox Insiders podem acessar a avaliação. No momento, a Microsoft diz que alguns sortudos Alpha Skip-Ahead e Alpha Insiders serão selecionados primeiro, com mais usuários adicionados ao longo do tempo.

Para ingressar no programa Xbox Insider da Microsoft, toque aqui . E se você quiser saber mais sobre o Xbox Cloud Gaming, confira a recapitulação total do Pocket-lint, clique aqui .