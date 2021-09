Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Finalmente, Dolby Vision está aqui para jogadores do Xbox Series X / S, e desta vez você não precisará ser um Insider para executar um teste beta - o negócio real finalmente está sendo lançado para todos os usuários a partir de hoje.

Para tirar o máximo proveito disso, primeiro você precisará de um aparelho de televisão compatível - provavelmente um fabricado nos últimos cinco anos. No entanto, se você está procurando maximizar a capacidade de seu console de última geração, provavelmente precisará de uma TV de 2020 ou posterior, que deve apresentar uma taxa de atualização de 120 Hz e HDMI 2.1.

Caso você não esteja familiarizado com as vantagens trazidas pelo Dolby Vision , você deve saber que ao contrário do HDR padrão - que apenas aumenta a qualidade de tudo o que você está assistindo no geral - o Dolby Vision leva o conteúdo cena a cena, quadro a quadro nível para otimizar cada foto que você vê para a melhor qualidade de imagem possível disponível.

Isso significa contraste mais profundo, destaques mais brilhantes, melhor precisão de cores e muito mais.

A Microsoft também está dizendo que a atualização está até trazendo qualidade de imagem aprimorada para títulos clássicos - não apenas os melhores e mais recentes lançamentos com suporte nativo e tal. A empresa está se gabando de que qualquer versão anterior do Xbox com HDR10 ou compatibilidade com Auto HDR terá melhorias com o Dolby Vision quando estiver jogando agora.

Para habilitar (desde que você tenha um aparelho de TV Dolby Vision), simplesmente vá até a loja do Xbox e baixe o aplicativo Dolby Access. Em seguida, navegue até Ajustes> Geral> Opções de TV e tela> Modos de vídeo> Dolby Vision for Gaming para ativar.

Se você não tiver certeza se a sua televisão suporta ou não a tecnologia, você também pode verificar isso facilmente. Basta acessar Ajustes> Geral> Opções de TV e tela> Detalhes da TV 4K. A partir daqui, seu Xbox executará um teste em seu aparelho de televisão para determinar se você está pronto para ir ou não.

