(Pocket-lint) - O lançamento do Xbox de seus serviços de streaming em nuvem continua em ritmo acelerado - acaba de ser anunciado que o Xbox Cloud Gaming e o Xbox Remote Play estão disponíveis para todos por meio do aplicativo Xbox 10 do Windows.

Os recursos estão disponíveis para os primeiros testadores há algum tempo por meio do programa Xbox Insider, mas agora estão claramente prontos para uso mais amplo, permitindo a entrada do público em geral.

É uma grande mudança, ampliando a gama de dispositivos em que você pode jogar os jogos do Xbox usando a nuvem, e abrindo jogos graficamente intensos para aqueles de nós cujos PCs podem não ter um impacto tão grande.

Claro, você ainda precisará de uma conexão de internet estável com largura de banda decente, mas isso provavelmente é menos problemático do que proteger uma placa de vídeo gigantesca ou construir seu próprio PC para jogos extremos do zero.

Uma barreira, porém, é que você precisará de um gamepad para jogar, já que muitos dos jogos suportados não podem acomodar uma configuração de teclado e controle de mouse - além disso, é claro, você precisará de uma assinatura do Game Pass Ultimate.

O Remote Play é um pouco mais simples em comparação com o Cloud Gaming, permitindo que você transmita jogos em sua rede doméstica ou na Internet, entre seu próprio console e outro dispositivo. Esta é uma ótima maneira de compartilhar sua TV principal sem ter que desistir totalmente do seu tempo de jogo.

