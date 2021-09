Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O tópico de armazenamento expandido tem sido um pouco delicado quando se trata de consoles de próxima geração do Xbox e do PlayStation. Enquanto a Sony demorou a adicionar suporte para SSDs internos extras ao PS5, agora é uma questão de colocar seu software beta e adicionar um drive que se encaixe no slot.

No lado Xbox das coisas, estamos limitados por agora ao cartão de expansão Seagate lançado oficialmente, que é impressionantemente pequeno e fácil de adicionar ao seu console na parte traseira, mas também muito caro.

As coisas podem não ser tão restritas quanto parece, de acordo com uma postagem recente de blog no site chinês BilliBilli . Um usuário empreendedor demonstrou como foi capaz de hackear uma unidade usando um SSD Western Digital SN530 m.2 2230 de 1 TB.

Adicionar um adaptador que se encaixa nos slots de armazenamento do console a esta unidade levou o Xbox Series X e S a reconhecê-lo e ser capaz de usá-lo para armazenamento - embora seja o mesmo SSD que o Series X usa internamente, está longe de ser certo que o processo funcionaria com qualquer outra unidade.

Este não é exatamente um hack amigável ao consumidor por enquanto - até porque vai deixar você com um SSD vulnerável pendurado na parte de trás do seu console, mas sugere que a situação de armazenamento do Xbox não é tão restritiva quanto antes visual.