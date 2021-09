Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Xbox lançou uma atualização de controlador para gamepads mais antigos que adiciona melhor conectividade sem fio, especialmente quando usado com outros dispositivos além dos consoles Xbox.

Disponível inicialmente para os usuários do programa Xbox Insiders, a atualização é para os controladores do Xbox One com suporte para Bluetooth (ou seja, os lançados após o lançamento do Xbox One S), o Xbox Elite Wireless Controller Series 2 e o Xbox Adaptive Controller.

Essencialmente, os traz atualizados com recursos encontrados nos mais recentes Controladores Xbox Wireless para Xbox Series X / S.

Isso inclui suporte para Bluetooth Low Latency - um padrão que reduz o atraso quando conectado a um dispositivo Bluetooth, como um iPhone, aparelho Android ou TV Nvidia Shield.

A conectividade entre dispositivos também foi aprimorada, com os controladores agora capazes de lembrar uma conexão Bluetooth e um console Xbox por meio de conexão sem fio direta. Anteriormente, você tinha que reparar com dispositivos individuais e, em seguida, com o Xbox a cada vez.

Os controladores também têm suporte para Dynamic Latency Input, o que melhora a latência entre o pad e um console Xbox. Isso já é utilizado pelos controladores do Xbox Series X / S. Isso deve significar que um controlador do Xbox One mais antigo funcionará melhor com o Xbox da próxima geração.

"Estamos entusiasmados em trazer novos recursos de software para os controladores do Xbox One com suporte para Bluetooth, Xbox Elite Wireless Controller Series 2 e Xbox Adaptive Controllers que estavam disponíveis anteriormente apenas na próxima geração de controladores Xbox Series X | S. A atualização do firmware está disponível para Alpha Usuários Skip-Ahead e Alpha hoje, e estarão disponíveis para anéis de vôo adicionais nas próximas semanas ", disse o Xbox em seu blog.