O Xbox tem um pacote exclusivo e personalizado da Série X para celebrar o Shang-Chi da Marvel

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A equipe do Xbox descobriu há um bom tempo que fazer edições limitadas, ou mesmo versões completamente exclusivas de seus consoles, tende a cair bem com jogadores normais, bem como colecionadores, e acaba de revelar outro pacote interessante.

O Xbox Series X personalizado e o controlador foram projetados para celebrar o lançamento do mais recente sucesso de bilheteria da Marvel, Shang-Chi e The Legend of The Ten Rings, e parecem perfeitamente ardentes.

O pacote também conterá uma figura de ação Shang-Chi e um código de 12 meses para o Xbox Game Pass Ultimate, e se você está se perguntando como colocar as mãos nele, é melhor entrar na fila. Ele está disponível por meio de uma competição de sorteio que o Xbox está executando no Twitter.

A colaboração Xbox + Marvel Hero que você tanto esperava.



Siga e retuite com #XboxShangChisweepstakes para ter a chance de ganhar um Xbox Series X personalizado e um controlador inspirado em @ShangChi e na Lenda dos Dez Anéis.



Termina em 18/09/21 às 20h PT: https://t.co/CgVPWB4jtM pic.twitter.com/3Y50tf4X1h - Xbox (@Xbox) 1º de setembro de 2021

O concurso ainda dura um bom tempo, então você tem bastante tempo para entrar, e para ser justo, conseguir um console de última geração parece uma loteria o tempo todo, então por que não deixar isso ao acaso? , hein?