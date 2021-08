Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Fresco finalmente confirmando a nova data de lançamento de Halo Infinite - que é 8 de dezembro de 2021, pelo menos para os modos de campanha e multiplayer - a Microsoft também mostrou alguns novos hardwares para os fãs de Halo babarem.

O jogo está recebendo uma versão de edição limitada do Xbox Series X para celebrar o 20º aniversário da série Halo, completo com controlador correspondente, e não é surpreendente que o tema seja em torno do Master Chief, embora seja refrescado por padrões de edição limitada.

Mas isso não é tudo - há também uma edição especial do controlador mais sofisticado da Microsoft, o Xbox Elite Wireless Controller Series 2, completo com toda a personalização e opções profissionais, como botões de remo extras e muito mais.

Ele também é muito visualmente temático de Halo, então temos certeza de que haverá muitos fãs por aí agora lambendo os lábios e tentando descobrir quanto eles vão acabar gastando.

Tanto o controlador quanto o pacote do console devem estar disponíveis para pré-encomenda e esperamos que eles voem das prateleiras.

