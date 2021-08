Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Xbox Cloud Gaming chegará em breve nos consoles do Xbox Series X / S, bem como na linha Xbox One da geração anterior nesta temporada de festas.

O anúncio foi feito na transmissão ao vivo da Xbox Gamescom, onde a empresa está gastando 90 minutos promovendo todos os seus mais recentes anúncios de jogos e serviços, revelando novos trailers e muito mais.

O Xbox Cloud Gaming começou há alguns anos com o apelido de Projeto xCloud , mas com o desenvolvimento do serviço, a Microsoft anunciou o recurso para o mundo com seu novo título e rapidamente lançou versões do aplicativo para Android, iOS, Windows, Mac e até mesmo Chromebook ano passado.

Agora, com o serviço direcionando-se diretamente para os próprios consoles do Xbox, os usuários podem acessar jogos instantaneamente que eles podem não possuir, ou podem jogar com seus amigos em gráficos de nível X do Xbox em seu One S de 2016.

Infelizmente, não haverá atualização da resolução máxima de fluxo do Cloud Gaming de 1080p / 60 FPS, mas para o bem da nossa banda larga, isso deve estar bem por enquanto.

A Microsoft diz que começará a testar o recurso por meio de seu programa Xbox Insider no outono, então se você estiver interessado em se inscrever para isso, toque aqui .

