(Pocket-lint) - O Xbox seguiu seu fone de ouvido sem fio para Xbox Series X / S (e Xbox One) com um par de fones de ouvido estéreo para jogos.

Disponível para pré-encomenda agora, o Xbox Stereo Headset faz parte da linha "Projetado para Xbox" e oferece muitos dos mesmos recursos do Xbox Wireless Headset , mas com, bem, fios.

O design é semelhante, com uma construção leve e uma faixa flexível para a cabeça.

Os fones de ouvido são extra grandes e ultramacios. O ouvido direito também funciona como um botão de volume.

Um boom de microfone está conectado, enquanto outros controles na orelha incluem funcionalidade de silenciamento.

O cabo estéreo possui um conector de 3,5 mm para conexão a um Xbox Wireless Controller (por meio da porta na parte inferior). Fora isso, todo o resto é familiar.

O suporte de som inclui Dolby Atmos e DTS Headphone: X, além do próprio Windows Sonic da Microsoft.

O fone de ouvido estéreo Xbox também funciona com o Windows e, é claro, com qualquer fonte móvel com fio.

Graças à ausência de tecnologia Wi-Fi e Bluetooth, o fone de ouvido custa muito menos do que o modelo sem fio. Disponível para pré-encomenda antes da data de lançamento em 21 de setembro, custa £ 54,99 no Reino Unido e $ 59,99 nos Estados Unidos.

Ele está sendo lançado globalmente, portanto, você pode verificar o site da loja da Microsoft para saber mais detalhes e preços para a sua área.

