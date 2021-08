Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Gamescom 2021 está chegando e, embora seja totalmente virtual este ano, ainda deve haver muitas notícias interessantes sobre os próximos jogos para cravar os dentes. O Xbox confirmou que realizará um grande evento de transmissão ao vivo para o show, e temos todos os detalhes aqui.

A transmissão irá aparentemente incluir mais detalhes e vitrines de jogos anunciados anteriormente que chegarão aos consoles Xbox, o que parece um pouco como se não devêssemos esperar nenhuma revelação importante de jogos. Dito isso, existem alguns grandes exclusivos que podemos dar uma olhada melhor.

A Gamescom começa em 25 de agosto de 2021, mas a transmissão do Xbox acontecerá na noite anterior, no horário europeu. Você pode encontrar o tempo preciso abaixo:

18h BST

19h CEST

10:00 PT

A transmissão ao vivo sairá por meio de todos os canais do Xbox, ou seja, no YouTube , Twitch e Facebook Gaming , mas não há URLs ao vivo ainda - quando eles aparecerem, iremos incorporar a transmissão do YouTube no topo desta página, então você também pode apenas marcar esta história se quiser ter certeza de que pode assisti-la.

O que é o Pocket-lint diariamente e como você o obtém gratuitamente? Por Stuart Miles · 9 Agosto 2021

A outra grande questão em torno desta conferência é apenas o que podemos ver com ela. Ele está posicionado um pouco antes do que deve ser um outono e inverno bastante agitado para o Xbox, e esperamos ver mais de perto os maiores jogos que estão por vir.

Em primeiro lugar, esperamos que Halo Infinite tenha um passeio prolongado - embora a pré-visualização multijogador tenha sido um sucesso estrondoso, ainda não vimos nada da campanha do jogo por quase um ano, então seria ótimo ver mais disso .

Também esperamos obter uma demo estendida do Forza Horizon 5 novamente, já que está perto do lançamento e parece absolutamente fantástico. Não apostaríamos em ver muito de jogos que estão mais distantes, no entanto, como porta-vozes do Xbox já deixaram claro no Twitter:

Junte-se a nós digitalmente @gamescom este ano. Nosso stream @Xbox está focado nas atualizações de jogos que virão este ano. Então, para definir as expectativas, sem novas revelações ou grandes surpresas, mas a equipe tem um fluxo divertido planejado com nossos anfitriões incríveis @ vicious696 @kateyeager ! Mais aqui: https://t.co/FbkM1p7Ok3 - Aaron “Day One On Game Pass” Greenberg U (@aarongreenberg) 9 de agosto de 2021

Claro, pode haver algumas surpresas menores ao longo do caminho também, então certamente estaremos atentos para ver o que a Microsoft tem na manga.