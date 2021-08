8BitDo agora tem um par de controles remotos de mídia disponíveis para o Xbox Series X / S

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Aficionados por acessórios, a 8BitDo lançou um par de controles remotos de mídia para o Xbox Series X e Series S.

Os controles remotos oficialmente licenciados, que também são compatíveis com o Xbox One, oferecem aos proprietários dos consoles de última geração um controlador mais eficiente para reprodução de mídia.

Dois tamanhos de controle remoto estão disponíveis a partir de 15 de setembro - um grande modelo preto de US $ 24,99 com um teclado numérico completo e uma variante branca mais compacta que está disponível por US $ 19,99.

Além do teclado numérico e da cor, não há nada que separe os dois controles remotos. Ambos têm um botão home X na parte superior, bem como os botões A, B, X e Y, teclas direcionais e controles completos de reprodução. Cada tecla também é retroiluminada, o que é um toque de aparência premium.

Como era de se esperar, os controles remotos são alimentados por bateria e os usuários precisarão de um par de células AAA para mantê-los ativos - embora o primeiro par venha incluído na caixa.

Os pré-pedidos agora estão disponíveis para ambos os controles remotos via Amazon e através do site 8BitDo , e eles parecem opções estelares e com preços razoáveis que mal podemos esperar para testar.

Lembre-se de que eles não são os únicos controles remotos de mídia disponíveis para sua Série X ou Série S, mesmo que os fabricantes de terceiros estejam apenas começando a inundar o espaço.

O PDP tem um modelo altamente cotado na Amazon - embora nenhum que tenhamos testado ainda - e o controle remoto de mídia do Xbox One mais antigo ainda funciona nos consoles mais novos.