(Pocket-lint) - Turtle Beach lançou seu controlador Recon com fio de alta especificação para Xbox Series X / S.

Também compatível com o Xbox One e Windows 10, o Recon Controller não só possui vários recursos extras, incluindo thumbsticks ajustáveis e perfis personalizados para seus botões de ação rápida mapeáveis traseiros, mas contém a tecnologia Superhuman Hearing proprietária de Turtle Beach para melhorar o desempenho de áudio em qualquer fones de ouvido conectados à saída de 3,5 mm.

"Com milhões de fones de ouvido usados por jogadores no Xbox, o Recon Controller é o melhor acessório complementar porque fornece acesso às tecnologias de áudio exclusivas de Turtle Beach para qualquer fone de ouvido com fio", disse o presidente e CEO da empresa, Juergen Stark.

"Ele foi projetado com a mesma experiência da indústria que tornou Turtle Beach o fabricante de fones de ouvido para jogos mais vendido por mais de uma década."

O controlador também vem com predefinições de áudio de assinatura e monitoramento de microfone. Existem punhos de resfriamento ergonômicos nos braços, com borracha de resfriamento também revestindo os dedos.

O Turtle Beach Recon Controller faz parte da linha oficial de acessórios Designed for Xbox e está disponível em preto ou branco.

O preço no Reino Unido é de £ 49,99, enquanto o controlador custará US $ 59,95 nos EUA.

Já está disponível na loja online Turtle Beach, além de outros varejistas, incluindo Amazon.

