Esta mala do Xbox é absolutamente única

(Pocket-lint) - O Xbox não tem se contido no que diz respeito aos truques em torno de seus novos consoles, o Xbox Series X e o Series S - ele é lucrativo e pesadamente nos memes da geladeira do Xbox, afinal, fazendo seus próprios minifrigoríficos para satisfazer a demanda.

Agora, aprimorando o design exclusivo da Série S em particular, ele está destacando uma nova e completamente única conexão da Série S que foi criada em parceria com a empresa de malas July. A mala da Série S é uma bagagem de alta tecnologia feita sob medida.

A mala foi primeiro alterada muito obviamente para parecer mais com uma Série S, com a adição daquele grande círculo preto para se parecer com a ventoinha do console, mas a semelhança é mais do que no nível da superfície.

Dentro da mala, há uma área de armazenamento acolchoada para uma Série S e seu controlador, mas na outra metade da bagagem está o verdadeiro kicker - uma tela embutida pode girar para fora e ser conectada para tornar a mala efetivamente um jogo portátil estação.

Isso nos lembra da campanha Kickstarter da UPsec Gaming para criar um sistema portátil para jogar a Série S, mas é um pouco menos compacto do que isso. A mala também será muito mais difícil de colocar em suas mãos - ela está sendo dada em um sorteio para jogadores da Austrália e da Nova Zelândia.

Se isso se aplica a você, certifique-se de entrar - caso contrário, você terá que se juntar a nós apenas observando à distância enquanto tenta conter qualquer ciúme.