Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Pode ter levado quase um ano, mas o Microsoft Flight Simulator voou longe e deixou suas origens no PC para trás, lançando no Xbox Series X e Series S via Xbox Game Pass.

O jogo será quase completamente familiar se você o tiver jogado no PC no ano passado, mas há alguns toques cuidadosos para torná-lo mais acolhedor para o público do console.

Ele vai ao ar em 27 de julho às 16h BST, 8h PDT ou 11h EDT, caso você queira definir um alarme para si mesmo.

Isso inclui um sistema de treinamento mais aprofundado e direto que deve ser um pouco mais fácil de aprender e aprender, e a chegada de uma lista de "voos de descoberta" que o levam por rotas cênicas para dar a você um gostinho das melhores vistas. Simulador tem a oferecer.

Além disso, o jogo conseguiu trazer seu famoso esplendor visual para o console, o que não é um feito fácil. No Xbox Series X você terá uma experiência de 30FPS em 4K nativo, algo que parece realmente impressionante em uma grande TV.

Na Série S você estará em 1080p, mas ainda desfrutará de suavidade de 30FPS, enquanto ambos usam streaming de ativos para usar sua conexão web para obter detalhes direto da nuvem.

É uma maravilha técnica, assim como estava no PC no lançamento, e o fato de ter atingido o Game Pass imediatamente significa que você realmente deve a si mesmo dar uma olhada. Em ambos os consoles, é um download que chega apenas abaixo da marca de 100 GB, portanto, libere algum espaço se precisar!

squirrel_widget_158169