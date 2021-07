Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O tamanho do arquivo para o Microsoft Flight Simulator no console é de quase 100 GB, foi revelado.

Os proprietários do Xbox Series X / S que encomendarem o jogo ou pré-instalarem com o Game Pass ficarão informados de que o jogo básico requer 97,2 GB. Isso é uma grande diferença para o "tamanho aproximado" listado na descrição do jogo antes de clicar no botão de pré-instalação. Que afirma ter apenas 147,6 GB.

E, se você pré-encomendar as versões deluxe ou premium deluxe do jogo, com atualizações relativas, pode até chegar a 100 GB.

Isso pode não ser um problema para os proprietários do Xbox Series X, com seu SSD de 1 TB, mas aqueles com um Xbox Series S com seu armazenamento criminosamente abaixo do tamanho provavelmente se recusarão a desistir de mais de um quinto. Se você também gosta de COD: Warzone, isso é tudo que ela escreveu, pessoal.

No entanto, você tem um pouco de tempo para colocar seu armazenamento em funcionamento. A pré-instalação tem pouco mais de 270 MB, pois é essencialmente um espaço reservado para o download de um arquivo maior que virá.

O Microsoft Flight Simulator será lançado em 27 de julho às 16h, horário do Reino Unido. Considerando o trailer incrível, tudo pode valer a pena. Ou é hora de pensar em comprar o cartão de expansão de armazenamento oficial da Seagate.

