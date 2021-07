Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O chefe do Xbox, Phil Spencer, elogiou o controle DualSense do PS5 da Sony e admite que o Xbox Wireless Controller poderia ter recursos melhores também.

O mais recente Xbox Wireless Controller foi ajustado para o lançamento do Xbox Series X e Series S , mas é basicamente o mesmo da geração anterior.

O DualSense da Sony é uma chaleira de peixes diferente, no entanto, com gatilhos adativos com feedback de força que podem ser manipulados pelos desenvolvedores, além de feedback tátil que funciona muito melhor do que simples unidades de ruído. Esses e alguns outros recursos podem tornar os jogos do PS5 um pouco mais envolventes.

Falando ao Kinda Funny Gamecast (via VGC ), Spencer revelou que, embora o Xbox continue a trabalhar nos dispositivos Game Pass discutidos anteriormente , ele também está procurando como melhorar seu controlador: "Provavelmente haverá algum trabalho que faremos no controlador. Acho que a Sony fez um bom trabalho com o controlador deles e olhamos para alguns deles e [pensamos] que há coisas que devemos fazer ", disse ele.

Parece que os planos estão em estágio inicial, então não espere um controle Xbox revigorado ainda. E, para ser justo, gostamos da versão atual - é robusta (um pouco mais do que o DualSense) e é pelo menos compatível com versões anteriores do Xbox One.

squirrel_widget_3664206