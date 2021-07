Transforme seu Xbox Series S em uma espécie de console portátil

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A empresa australiana UPsec Gaming está fazendo um anexo de tela para o Xbox Series S que permite que você jogue de forma portátil - você só precisa de uma fonte de alimentação próxima.

O xScreen simplesmente se conecta à parte traseira do console, pode girar para baixo para transporte e combina com o design da Série S para que pareça uma unidade sólida.

Além de uma tela 1080p 60Hz de 11,6 polegadas, ele contém alto-falantes estéreo e controles de volume para que você não precise usar fones de ouvido quando outras pessoas não estiverem por perto.

O xScreen adiciona apenas 695g ao peso total do console, que é 1,9kg. O Series S é um dos menores consoles do mercado, portanto, mesmo com a tela, ele deve caber perfeitamente em uma mochila.

A UPsec começou os pré-pedidos do xScreen no início desta semana, com uma campanha de crowdfunding no Kickstarter. Ele atingiu sua meta de financiamento de £ 7.000 (AU $ 1.3000) em 20 minutos e agora está em mais de £ 47.000 em mais de 28 dias.

No momento, você pode pré-encomendar um no Kickstarter por £ 189 - um negócio super antecipado que era ainda mais barato agora expirou. Ele será enviado para todo o mundo, mas leve em consideração que a postagem terá um custo extra.

O xScreen para Xbox Series S começará a ser enviado aos patrocinadores em janeiro de 2022.