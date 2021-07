Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A série Forza Horizon ganhou uma marcha nos últimos cinco anos ou mais para se consolidar como talvez a franquia de direção mais divertida e confiável em jogos. Seus jogos de globetrotting permitem explorar mundos abertos maravilhosos em uma ampla variedade de veículos divertidos.

Agora há uma quinta entrada a caminho - Forza Horizon 5, que está indo para o México e parece ser absolutamente lindo em hardware de última geração. Aqui estão todos os principais detalhes e trailers que você precisa ver.

A Microsoft revelou o Forza Horizon 5 durante sua conferência E3 em 2021, uma apresentação que foi muito bem recebida pelas grandes revelações que continha. O jogo não tem apenas o trailer acima, mas também uma demo de jogabilidade mais extensa que você encontrará mais adiante.

Além disso, sabemos que é data de lançamento - 9 de novembro de 2021, quando será lançado em consoles Xbox e PC. O jogo também será lançado no Game Pass a partir dessa data, portanto, se você for membro desse serviço, poderá obtê-lo sem nenhum custo extra.

O jogo parece absolutamente lindo, mas felizmente isso não significa que será exclusivo para Xboxes de última geração. Ele funcionará no Xbox Series X e Series S, mas também em qualquer console da geração Xbox One. Claro, você não obterá o melhor desempenho ou resoluções no hardware mais antigo, mas ainda é bom saber que funcionará bem.

Podemos colher muitas das imagens do jogo e revelar o trailer, e parece que o Horizon 5 está definido para continuar no modelo dos jogos anteriores. Mais uma vez, o fictício Horizon Festival está se mudando para um novo país anfitrião, desta vez é o México.

Isso significa um conjunto extremamente variado de paisagens, de desertos empoeirados e cidades montanhosas a selvas exuberantes e áreas vulcânicas. Também haverá um clima dinâmico extremamente mutável para enfrentar, convocando tempestades massivas, tempestades de areia e tudo o mais, com um ciclo diurno e noturno para desfrutar.

Afinal, a paisagem é a principal estrela de um jogo Forza Horizon, e o México parece surpreendente, especialmente na apresentação 4K dos trailers, que representa seu desempenho no Xbox Series X ou em um PC de alta especificação.

Existem texturas gloriosamente de alta resolução que fazem cada rocha e arbusto parecerem quase fotorrealistas, e a iluminação é superimpressionante como sempre, capturando com precisão os diferentes tons do sol, assim como o jogo anterior acertou em cheio a aparência das estradas rurais escocesas.

Há muitas corridas reais em exibição também, é claro, com a mistura usual de supercarros verdadeiros misturando-as com off-roaders, motores antigos e muito mais, e imaginamos que a lista de carros disponíveis terá expandido a partir do que foi oferecido por Horizon 4 no lançamento.

Haverá novamente o modo multijogador online, iniciado facilmente parando em eventos na beira da estrada ou desafiando os veículos que passam para corridas em movimento. Também está de volta The Eliminator, a própria versão de Forza de Battle Royale, em que você tem que correr pelo mapa para escapar de um círculo que está encolhendo. É uma boa diversão, então esperamos que seja um pouco expandido para o próximo jogo.

O desempenho também é importante para um jogo de corrida e, embora não tenhamos confirmação dos níveis do Xbox One, sabemos que no Xbox Série X o jogo rodará a 60FPS em 4K, enquanto na Série S será de 30FPS em 1080p . Esses são apenas os padrões, porém, com 60FPS também disponíveis na Série S com detalhes reduzidos.

Um novo sistema chamado EventLab também permitirá que os jogadores configurem suas próprias corridas malucas com regras personalizadas, permitindo que você configure percursos de obstáculos e pistas para tornar as corridas contra seus companheiros tão terríveis quanto você quiser, o que parece ótimo.

