A Microsoft pode estar trabalhando em um upscaling baseado em IA para gráficos Xbox Series X

(Pocket-lint) - O Xbox Series X já é um console de jogos impressionante, capaz de fornecer visuais 4K com taxas de quadros impressionantes, mas a Microsoft está constantemente tentando melhorar.

Essas melhorias incluem o lançamento do Xbox FPS Boost - uma tecnologia que pode dobrar a taxa de quadros dos jogos Xbox One existentes nos consoles de geração mais recente.

Agora, dicas no site de carreiras da empresa sugerem que a Microsoft está planejando trabalhar no uso de inteligência artificial para aprimorar os gráficos no Xbox Series X no futuro.

Uma das funções (para Engenheiro de Software Sênior ) possui uma linguagem interessante que pode sugerir planos futuros. Uma das responsabilidades dessas funções incluirá trabalhar para "implementar software que incorpore algoritmos de aprendizado de máquina para gráficos em hardware de remessa". Isso, junto com outras dicas, sugere que a empresa está procurando maneiras de aprimorar as técnicas tradicionais de renderização.

O upscaling gráfico baseado em IA não é nenhuma novidade, claro, a Nvidia tem feito isso por um tempo com Deep Learning Super Sampling e a AMD também agora tem o FidelityFX Super Resolution como uma alternativa aberta. Essas tecnologias usam algoritmos para aprimorar e aprimorar os gráficos, enquanto os visuais originais são renderizados em uma contagem de pixels inferior. Onde uma fonte de 1080p, por exemplo, é aumentada para 4K pela inteligência artificial, o jogo é capaz de rodar a uma taxa de quadros mais alta.

Essa lógica permite que os jogadores obtenham o melhor dos dois mundos com alguns pequenos compromissos em termos de qualidade visual. Tradicionalmente, esse tipo de tecnologia se limita ao PC, mas está claro que a Microsoft leva a sério a possibilidade de trazer uma lógica semelhante para seu console principal também. O futuro dos jogos de console deve ser interessante.