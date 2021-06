Como jogar Xbox Cloud Gaming no iPhone e iPad

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Xbox Cloud Gaming agora está oficialmente disponível para iPhone e iPad.

E, enquanto ele usa o navegador Safari, você pode adicionar um ícone de aplicativo à sua tela inicial para que possa ter uma experiência de tela inteira sem URL com um único toque a cada vez.

Veja como configurá-lo e o que você precisa.

O Xbox Cloud Gaming oferece mais de 100 jogos para transmissão em uma conexão de internet de até 1080p 60fps (enquanto está no modo beta atual).

Ele está disponível para assinantes do Xbox Game Pass Ultimate , então você precisará obtê-lo primeiro (se ainda não o fez). Custa £ 10,99 / $ 14,99 por mês e também inclui mais de 300 jogos para Xbox One e Xbox Series X / S, 200 jogos para PCs com Windows, todos os jogos disponíveis no EA Play, Xbox Live Gold para jogar online e descontos e ofertas exclusivas .

squirrel_widget_158169

Uma vez inscrito, você precisa seguir as instruções abaixo para fazer o Cloud Gaming com Xbox Game Pass Ultimate rodar e instalar no seu iPhone ou iPad (veja a lista de dispositivos compatíveis abaixo).

1. Abra o navegador Safari e vá para xbox.com/play . Observação: embora o Xbox Cloud Gaming também funcione por meio do navegador Chrome (e do Microsoft Edge), ele funciona melhor no Safari e você precisa usá-lo para criar um ícone de aplicativo para sua tela inicial.

2. Toque em "Entrar" e faça login em sua conta da Microsoft associada ao Xbox Game Pass. A tela inicial do Xbox Cloud Gaming (beta) aparecerá. Olhe para a parte inferior da tela e toque no botão de compartilhamento (a caixa com uma seta para cima).

3. Role para baixo até "Adicionar à tela inicial", toque nele e um pop-up aparecerá com um ícone de jogo na nuvem e um endereço de URL. Toque em "Adicionar" no canto superior direito.

4. Agora você terá um novo ícone de aplicativo em sua tela inicial intitulado "Cloud Gaming". Toque nele e será solicitado que você faça login novamente. O serviço Xbox Cloud Gaming completo estará agora disponível e você só precisa abrir o ícone do aplicativo toda vez que quiser jogar no futuro. Observação: embora o ícone do aplicativo apareça na tela inicial, ele não estará disponível na biblioteca de aplicativos do iPhone, pois não é estritamente um aplicativo real.

Você pode jogar alguns títulos de jogos em nuvem usando um teclado na tela, mas isso não é o ideal e a grande maioria dos jogos não o suporta.

Em vez disso, você realmente precisará de um gamepad Bluetooth com alguma descrição. Você pode obter um pad Razer Kishi compatível que se encaixa no seu iPhone para torná-lo mais parecido com um switch Nintendo. No entanto, se você tiver um Xbox Wireless Controller disponível (mesmo da última geração), poderá usar um deles.

Você também pode investir em um clipe de jogo para o seu aparelho.

squirrel_widget_5694618

Para conectar um Xbox One / Series X / S ao seu iPhone, primeiro pressione e segure o pequeno botão de emparelhamento na parte superior do controlador até que o logotipo do Xbox comece a piscar rapidamente.

Acesse as configurações de Bluetooth do seu iPhone ou iPad no aplicativo Configurações principal. Você deverá ver o Xbox Wireless Controller aparecer em dispositivos adicionais. Toque nele e ele deve se conectar - a luz no controlador irá parar de piscar e permanecer acesa.

Tarefa concluída.

Embora o Xbox Cloud Gaming possa funcionar em iPhones e iPads mais antigos, a Microsoft garante apenas o seguinte:

Melhores ofertas do Amazon US Prime Day 2021: Selecione ofertas ainda ativas Por Maggie Tillman · 29 Junho 2021

iPhone XR

iPhone XS

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 12 Mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPad Air (3ª geração)

iPad Air (4ª geração)

iPad Pro 11 de 2ª geração

iPad Mini 5ª geração

iPad 8ª geração

Escrito por Rik Henderson.