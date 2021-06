Novos leads Razer Kishi para iPhone otimizados para linha de Xbox

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Xbox Cloud Gaming foi lançado para ainda mais usuários, tendo saído de sua fase beta limitada e agora está disponível para qualquer usuário de iPhone ou iPad com uma conta Game Pass Ultimate.

Os fabricantes de acessórios estão ansiosos para tirar o máximo proveito dessa revelação, lançando novos produtos projetados para tornar o jogo em seu dispositivo iOS o mais conveniente possível.

Liderando a linha está a Razer com um visual atualizado para seu gamepad Kishi para iPhone. O controlador em si é o mesmo que já existia, mas a Razer atualizou o design.

O novo controlador possui botões monocromáticos em vez dos botões azul / verde / vermelho / amarelo do modelo anterior. Ele também possui um conector Lightning e certificação MFi, portanto, é projetado para funcionar com praticamente qualquer iPhone, bastando colocá-lo no seu dispositivo.

Ele está disponível para pré-encomenda a partir de agora com um preço definido em $ 99,99 nos EUA ou € 129,99 na Europa . Ou você pode economizar um pouco de dinheiro e encomendar o modelo de primeira geração com botões coloridos.

Juntando-se à Razer na família Projetado para Xbox está o Backbone One. É um conceito familiar - semelhante ao Kishi - porque tem um conector Lightning e se expande para caber em praticamente qualquer iPhone.

O botão Backbone permite que você inicie diretamente no serviço Game Pass e promete "jogos incrivelmente responsivos" graças à implementação de tecnologia de baixa latência. Além do mais, ele possui um botão de captura, assim como os controladores sem fio do Xbox para que você possa marcar e compartilhar seu jogo.

Assim como o Razer Kishi, ele será vendido por US $ 99 nos Estados Unidos.

Com o iPhone e o iPad com suporte para os controladores sem fio do Xbox, pode haver muitos de vocês que desejam apenas usar os controladores existentes. Pensando nisso, a Otterbox - empresa mais conhecida por fabricar malas duráveis - conta com bateria e sistema de berço.

As baterias Power Swap são projetadas de forma a permitir que você retire facilmente uma bateria no meio de um jogo e troque pela outra. Graças ao método de troca fácil, que inclui sua própria célula de bateria reserva, o controlador permanece ligado e conectado enquanto você troca.

Ele tem LEDs na parte traseira para que você saiba a quantidade de bateria restante e vem com um dock para carregar duas das duas baterias que vêm no kit.

Ele está disponível por US $ 59,95 nos Estados Unidos e será vendido diretamente pela Microsoft.

Escrito por Cam Bunton.