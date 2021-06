Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Cloud Gaming com Xbox Game Pass Ultimate agora funciona em dispositivos iOS, incluindo iPhone e iPad.

Agora também pode ser reproduzido no PC, Mac ou Chromebook por meio de um navegador da web.

O Chromebook já tinha acesso, por meio de um aplicativo Xbox dedicado para Android, mas o acesso ao navegador pode ser mais simples para alguns.

A experiência do navegador funciona através do próprio navegador Edge da Microsoft, Chrome ou Safari (necessário no iOS). Os proprietários de dispositivos da Apple também podem criar um ícone de aplicativo da web para sua página inicial, para pular facilmente para o Cloud Gaming com apenas um toque.

O novo acesso está na forma beta no momento, mas funciona bem - nós o testamos em um iMac por meio do Chrome. Contanto que você seja um assinante do Xbox Game Pass Ultimate, você só precisa acessar Xbox.com/play .

Uma vez conectado, você verá a lista completa de mais de 100 jogos atualmente disponíveis através do Cloud Gaming. Os jogos também são executados no hardware do Xbox Series X no nível do servidor, para oferecer maior desempenho, maiores taxas de quadros e tempos de carregamento mais rápidos.

Atualmente, os jogos são transmitidos a um máximo de 1080p 60fps.

Uma assinatura do Xbox Game Pass Ultimate custa US $ 14,99 / £ 10,99 por mês e, além dos mais de cem jogos disponíveis através do Cloud Gaming, você tem acesso a mais de 200 jogos para baixar no Xbox One e Xbox Series X / S, a biblioteca inteira de Títulos EA Play, Xbox Game Pass para PC (com mais de 200 jogos para Windows), Xbox Live Gold e descontos e ofertas exclusivas.

Escrito por Rik Henderson.