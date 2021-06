Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Microsoft parece estar lançando blades de servidor Xbox Series X para sua plataforma de jogos em nuvem, com alguns jogadores indicando que certos jogos receberam um aumento significativo de desempenho.

Após o lançamento, o serviço de jogos em nuvem foi alimentado por consoles Xbox One S em servidores blades, embora o chefe de jogos em nuvem da Microsoft, Kareem Choudhry, recentemente tenha confirmado o desejo de mudar para o hardware da Série X. Essa mudança agora parece estar em andamento.

Nenhum anúncio oficial foi feito pela empresa ainda, embora os usuários do fórum de videogame ResetEra tenham começado uma lista de atualização contínua de jogos que parecem ter recebido o impulso.

No momento em que este artigo foi escrito, o número de títulos estava em torno da marca de 40-45 e incluem Rainbow Six Siege , Elder Scrolls Online , Dirt 5 e Gears 5 .

De acordo com o The Verge , alguns desses jogos xCloud também estão exibindo opções de gráficos atualizados nos menus de configurações que só seriam acessíveis por meio de um console da Série X, além de carregar muito mais rápido do que antes.

Já que o Xbox Cloud Gaming em PCs com Windows 10 e dispositivos Apple por meio de um navegador da web ainda está acessível apenas como uma versão beta somente para convidados, que foi lançada em abril, este novo desenvolvimento é provavelmente uma corrida suave antes de um lançamento mais amplo.

Como sempre, então, a esperança é que os recursos de jogos em nuvem se expandam além dos dispositivos móveis Android mais cedo ou mais tarde - para aqueles que têm a assinatura Game Pass Ultimate, pelo menos - e também sejam integrados à experiência do console Xbox ainda este ano.

Escrito por Conor Allison.