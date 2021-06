Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Xbox Design Lab voltou para a nova geração de consoles da Microsoft, o que significa que os usuários das séries X e S podem ter controladores totalmente personalizados.

O Design Lab estreou em 2016 para a geração do Xbox One antes de fechar em setembro de 2020, quando a empresa mudou para um novo controlador para a Série X / S.

A reabertura foi anunciada durante o Xbox Game Showcase Extended, que é essencialmente a pequena afterparty da E3 da própria Microsoft. E, como antes, o sistema permitirá que os usuários personalizem seu controlador completamente, com opções para misturar a cor da frente, traseira, pára-choques, gatilhos, joysticks, D-pad e botões ABXY.

Existem também algumas novas opções de cores para selecionar durante sua busca para projetar o controlador final, como Electric Volt, Shock Blue e Pulse Red - todos apresentados como designs de controladores completos para a nova geração.

Essas adições significam que agora há um total de 18 entre os quais escolher, sendo a maioria também ecologicamente correta, tendo sido produzida com resinas recicladas de coisas como garrafas de água ou faróis. Os clientes também podem gravar a frente do controlador.

Curiosamente, o diretor de marketing de produtos do Xbox, Navin Kumar, também mencionou durante o showcase que o Design Lab é apenas o início da customização para a empresa e que planeja opções adicionais mais adiante.

Se isso significa um design mais elaborado para controladores, ou talvez até mesmo consoles customizados, naturalmente ainda está para ser visto.

O que sabemos é que um Xbox Wireless Controller personalizado por meio do Design Lab custará US $ 69,99 (com um extra de US $ 9,99 para gravações), com pedidos que podem ser feitos nos EUA, Canadá e "na maioria dos países europeus" e envio em poucos semanas.

No momento em que este artigo foi escrito, não foi possível acessar a página do UK Design Lab e solicitar nosso próprio controlador, mas voltaremos para confirmar a disponibilidade e o preço em breve.

Escrito por Conor Allison.