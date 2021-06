Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Microsoft revelou que muitos dos exclusivos do Xbox Series X / S lançados no final deste ano e além ainda poderão ser reproduzidos no Xbox One - apenas não diretamente.

Isso porque ela planeja utilizar sua plataforma de jogos em nuvem para oferecer jogos como Microsoft Flight Simulator e Forza Horizon 5 no Xbox One.

Pode ser que a empresa planeje adicionar um aplicativo Xbox Cloud Gaming ao Xbox One para aqueles com Xbox Game Pass Ultimate . Como alternativa, cada jogo individual pode ter um instalador / portal que você baixa, que dá acesso à versão específica da nuvem. Esse é o método escolhido pela Nintendo para jogos, como Control e Hitman 3.

Esses jogos seriam impossíveis de rodar no Nintendo Switch, mas funcionam bem através do streaming na nuvem - contanto que você tenha uma conexão estável com a internet.

O outro benefício disso é que um jogo pode ser jogado em uma configuração avançada - como o Xbox Series X - para que você também obtenha todos os benefícios, como rastreamento de raios e carregamento rápido.

"Para os milhões de pessoas que jogam nos consoles do Xbox One hoje, estamos ansiosos para compartilhar mais sobre como vamos trazer muitos desses jogos de última geração para o seu console por meio do Xbox Cloud Gaming, assim como fazemos com dispositivos móveis e tablets e navegadores ", disse o Xbox em seu blog .

Escrito por Rik Henderson.