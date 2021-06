Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Xbox dará início ao seu segundo evento de demonstração anual Summer Game Fest na terça-feira, 15 de junho de 2021. Você poderá experimentar mais de 40 jogos em seu Xbox One ou Xbox Series X / S.

Executado como parte do Summer Game Fest , um evento online que apresenta novos jogos e trailers, o Xbox demo-a-thon concentra-se nos títulos indie ID @ Xbox.

Você não demora muito para baixar e jogar todas as demos, elas vão desaparecer no final do jogo, segunda-feira, 21 de junho.

Também é importante notar que as demos podem não ser totalmente representativas dos jogos finais, já que muitas serão no início do ciclo de desenvolvimento.

Uma lista completa dos disponíveis no Xbox Dashboard estará disponível mais perto de sua aparência, mas o Xbox detalhou alguns já.

Sable parece ser uma aventura de condução no espaço, com você pilotando um planador sobre um terreno baldio. Lake é um jogo de aventura ambientado nos anos 80. O Riftbreaker é um jogo de sobrevivência de construção de base, com alguns RPG de ação incluídos para uma boa medida.

Echo Generation é um jogo de aventura baseado em turnos ambientado no início dos anos 90. Possui gráficos de voxel. E, Tunic é um jogo Pocket-lint viu em um estágio muito inicial durante a E3 2018 em LA. É um RPG de ação no estilo Zelda, estrelado por uma raposa fofa e muito interessante para se assistir (parecia ótimo mesmo naquela época).

Escrito por Rik Henderson.