MS Flight Sim chegando ao Xbox Series X 15 de junho, vazamento de shows

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Neste domingo, a Microsoft apresentará um showcase conjunto de jogos Xbox e Bethesda como parte de suas atividades E3 2021 totalmente digitais, e um jogo que deve aparecer é a versão de console de próxima geração do Flight Simulator. Um trailer dele rodando em 4K em um Xbox Series X está cotado para a transmissão ao vivo.

No entanto, poderíamos ter um melhor logo depois - uma lista em um site de varejo de jogos irlandês afirma que será lançado na próxima terça-feira, 15 de junho.

Identificado por Tom Warren do The Verge, que postou uma captura de tela da lista no Twitter antes de ser removida, mostra a data de lançamento e um preço regional: € 69,99. Tempos emocionantes.

O Microsoft Flight Simulator está listado como data de lançamento de 15 de junho para o Xbox Series X / S no GameStop Ireland. Tenho certeza que ouviremos mais sobre o lançamento no evento E3 da Microsoft no domingo https://t.co/KK4rhNYGQu pic.twitter.com/xX1AIHqcbK - Tom Warren (@tomwarren) 9 de junho de 2021

Todos nós sabíamos que o MS Flight Sim estava chegando para o Xbox Series X / S, mas não imaginávamos que isso poderia aparecer em breve. Não que estejamos reclamando, é claro.

Uma notícia ainda melhor para os assinantes do Xbox Game Pass Ultimate é que ele estará disponível como parte da taxa mensal normal - portanto, você estará viajando por pontos de referência famosos em um piscar de olhos.

Outros jogos sugeridos para anúncio ou mais detalhes durante o showcase de jogos incluem Halo: Infinite e o novo IP da Bethesda, Starfield .

O novo Forza Motorsport também será apresentado. E acreditamos que haverá muitas surpresas extras.

Você pode assistir ao evento transmitido neste domingo aqui mesmo .

Escrito por Rik Henderson.