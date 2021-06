Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Microsoft expandiu o programa piloto que permite a alguns usuários reservar e comprar consoles Xbox Series X e Series S.

Conforme anunciado noTwitter , a empresa está agora expandindo o esquema Console Purchase Pilot, que estreou em 11 de maio, para uma nova onda de usuários do programa Xbox Insider nos Estados Unidos que se registram por meio de um Xbox One ou Windows 10.

"É com entusiasmo que compartilhamos a decisão de hoje de estender e expandir este piloto de compra de console em outra onda. Alocamos um lote adicional de estoque de console de entrada, o suficiente para reabrir registros de voos no Xbox Insider Hub", Microsoft explicado no Reddit .

Isso ocorre depois que a primeira onda de disponibilidade foi preenchida em 48 horas, com usuários que perderam um console durante a execução de teste inicial automaticamente se inscreveram para o último.

Já explicamos exatamente o que é e como se inscrever no programa Xbox Insider , mas, essencialmente, esta é a maneira da Microsoft de permitir que os usuários testem alguns recursos que ainda não foram lançados para uma base de usuários mais ampla.

Como parte da diversão, os participantes às vezes recebem recompensas, descontos e a chance de experimentar novos jogos com antecedência - e, neste caso, é a chance de adquirir uma Série X / S.

Com a insinuação da Microsoft de que o suprimento do Xbox Series X seria curto até pelo menos este mês, junho, também, é provavelmente um dos caminhos mais realistas para explorar ao procurar o console.

Escrito por Conor Allison.