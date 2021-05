Evento do Xbox e Bethesda E3 supostamente planejado para 13 de junho

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A E3 2021 está no horizonte e o show (principalmente) anual geralmente começa com um grande briefing para a mídia do Xbox. No entanto, este ano é diferente por uma série de razões e parece que o Xbox irá transmitir seu evento no segundo dia do show.

Além disso, desde a aquisição, estima-se que combinará a conferência de imprensa da Bethesda na E3 com a sua própria, para um baile duplo massivo.

O evento inspirado na E3 acontecerá no dia 13 de junho, de acordo com Jeff Grubb da VentureBeat.

Conforme relatado pelo VGC , ele disse o seguinte durante seu último stream no Twitch : "A Microsoft com certeza deve nos contar esta semana e esse dia será 13 de junho, portanto, domingo, 13 de junho.

"E acredito que será pela manhã na América ... Não consigo me lembrar de repente, acho que são 10h, horário do Pacífico [13h ET / 18h BST], mas posso estar errado.”

Isso também coincide com o Summer Game Fest , um evento online rival para o qual o Xbox também está inscrito.

Em termos do que esperar, esperamos ouvir mais sobre Starfield - o RPG de ficção científica que Bethesda anunciou pela primeira vez na E3 2018. Pode ser muito cedo para algo definitivo em Elder Scrolls 6 , no entanto.

Escrito por Rik Henderson.