(Pocket-lint) - A equipe do Xbox pode ter feito algumas das maiores franquias de jogos do planeta nos últimos 20 anos, popularizando nomes como Halo e Gears of War, mas é justo dizer que nunca conquistou o espaço móvel.

Isso poderia explicar em parte por que o Xbox Games Studios acaba de anunciar uma parceria com a Tencent, especificamente a subsidiária da gigante chinesa Timi, para explorar projetos de jogos juntos.

Embora não haja nada no anúncio oficial que confirme explicitamente que a ideia é trabalhar em títulos móveis, esse é o cerne do trabalho da Tencent, então ficaríamos muito surpresos se descobrisse o contrário.

Timi é, embora bastante silenciosamente se você não estiver em seus territórios dominantes, um dos maiores desenvolvedores do mundo em receita, e trabalhou em alguns títulos móveis extremamente populares, incluindo Call of Duty: Mobile, que está disparando.

Quais franquias podem estar em disputa na nova parceria são desconhecidas agora, e títulos puramente móveis representam uma questão interessante para o Xbox - seria melhor que as pessoas se inscrevessem no Xbox Game Pass Ultimate e simplesmente transmitissem jogos com qualidade de console para seus afinal de contas?

Ainda assim, provavelmente descobriremos mais sobre o negócio no futuro, quando os projetos estiverem realmente em andamento e houver algo mais a anunciar.

