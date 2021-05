Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Xbox anunciou os detalhes de sua atualização de maio para a Série X e Série S , com o Quick Resume recebendo grandes melhorias e passagem de áudio finalmente estreando para aplicativos de streaming de mídia.

O Quick Resume, que permite aos usuários suspender, retomar e alternar entre vários jogos nos consoles da próxima geração, ofereceu um desempenho inconsistente desde o lançamento. Com a atualização mais recente, porém, o Xbox indica que a velocidade e a confiabilidade do recurso foram aprimoradas.

Uma nova opção para agrupar esses títulos suspensos também está disponível, o que deve funcionar como uma economia de tempo para aqueles que alternam rotineiramente entre o mesmo grupo de jogos. Anteriormente, podia ser um pouco difícil definir o título que você queria retomar rapidamente - especialmente se você gostasse de alternar entre várias coisas.

Ele também funciona da mesma maneira que outros grupos e itens fixados no painel, o que significa que você pode adicioná-lo à Página inicial, personalizar a ordem e decidir quais blocos estão nele.

No entanto, as atualizações para o Quick Resume não são as únicas notícias empolgantes que saem da atualização de maio, com uma nova opção de passagem de áudio agora rolando para o menu de configurações.

Para aplicativos de streaming de mídia como Disney +, Sky Go, Plex ou o aplicativo Apple TV, isso permite aos usuários finalmente contornar o console e deixar seu próprio sistema de som externo decodificar o áudio. Para ativar esse recurso, os usuários precisam apenas ir até a tela de configurações de áudio e verificar se a opção Permitir passagem está marcada. Um indicador no guia também ficará visível ao usar um aplicativo de mídia compatível com o passthrough ativado.

Algumas atualizações visuais interessantes também foram lançadas na atualização. Os trailers agora são reproduzidos automaticamente na biblioteca do Xbox Game Pass quando você se concentra neles - o que deve salvar a seleção de um título, percorrer as descrições e forçar manualmente o carregamento de um trailer - e alguns novos fundos dinâmicos, incluindo um aceno para o Xbox original tela inicial em seu 20º aniversário.

Além dessas mudanças perceptíveis, o Xbox também encontrou tempo para ajustar os controles dos pais para jogos multiplayer e refinar seu aplicativo iOS e Android.

A atualização deve estar sendo implementada em todos os consoles da Série X / S atualmente, mas os usuários também têm a opção de tentar acioná-la manualmente na seção de configurações.

Escrito por Conor Allison.