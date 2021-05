Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Game Pass Ultimate do Xbox oferece uma grande coleção de jogos, todos disponíveis para jogar com uma taxa de assinatura mensal. Atualmente, você pode acessar mais de 100 jogos diferentes para PC e Xbox desta forma e é muito simples de usar.

No entanto, usando esse truque, você pode acessar o serviço e economizar ainda mais ao fazer isso. Você também terá acesso ao EA Play e ao Xbox Game Pass pelo mesmo preço. Isso significa ainda mais vantagens no jogo a um custo baixo - apenas £ 20 ou $ 30, dependendo se você está no Reino Unido ou nos EUA.

O processo envolve essencialmente a obtenção de uma assinatura de 12 meses do EA Play da Amazon pelo preço bastante razoável de £ 20 ou $ 30.

Antes de fazer isso, é melhor seguir estas etapas:

Faça uma assinatura do Game Pass Ultimate por $ 1 ou £ 1 Compre a assinatura anual do EA Play da Amazon usando o widget acima Assim que tiver esse código, resgate-o no site da Microsoft aqui Jogue até que seu coração esteja satisfeito

Ao resgatar o EA Play desta forma, você obtém automaticamente quatro meses de Xbox Game Pass Ultimate para Xbox e PC.

Os usuários da Amazon observaram nas análises da assinatura do EA Play que você pode acumular este negócio. Se você comprar vários códigos para o EA Play, poderá acumular os benefícios e obter até três anos de Game Pass Ultimate a este preço de barganha.

Vale a pena conferir as páginas de FAQ para saber mais sobre como o Game Pass e o EA Play funcionam em conjunto com contas diferentes.

Escrito por Adrian Willings.