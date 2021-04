Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Xbox mudou sua assinatura Xbox Live Gold para não se aplicar mais a jogos gratuitos. Isso significa que mais de 50 títulos agora são verdadeiramente gratuitos e não exigem uma assinatura paga para reproduzi-los.

Você ainda precisará de uma conta gratuita do Xbox Live, mas não precisa pagar pela assinatura Gold.

Então, aqui estão os jogos que você pode jogar gratuitamente, incluindo alguns destaques que recomendamos que você comece imediatamente.

Basta fazer o download de qualquer um dos jogos abaixo no seu Xbox One ou Xbox Series X / S através da Loja Xbox e acessar. Na verdade, não há muito mais do que isso.

Claro, embora os jogos abaixo estejam agora disponíveis sem a assinatura Xbox Live Gold, você ainda precisa deles para acesso multijogador online em títulos pagos, como FIFA 21 e jogos Call of Duty que não são Warzone.

Você também ganha vários jogos totalmente gratuitos a cada mês , que não estão disponíveis para não-membros.

Se você ainda sentir necessidade de assinar o Xbox Live Gold, ele custa £ 6,99 / $ 9,99 por mês. Mas, a maneira mais econômica de obtê-lo é por meio do Xbox Game Pass Ultimate , que custa £ 10,99 / $ 14,99 por mês.

Isso inclui Xbox Live Gold, acesso a mais de 300 jogos do Xbox, mais de 200 jogos do Windows 10 para PC, catálogo antigo da Electronic Arts por meio do EA Play, acesso a jogos por streaming na nuvem e muito mais.

Aqui estão cinco jogos grátis que sugerimos que você comece a jogar imediatamente ...

O jogo COD battle royale free-to-play provou ser um grande sucesso desde seu lançamento, alguns anos atrás. Ele também se atualiza com frequência, com novos mapas e eventos no jogo.

Como Warzone, esta é uma escolha um tanto óbvia, mas você não pode ignorar a classe. O jogo FPS foi atualizado caro desde o lançamento, oferecendo novos desafios, skins e personagens. Se você nunca mergulhou antes, certamente é a hora.

Alguns não percebem, mas há muito o que jogar de graça em Destiny 2, sem a necessidade de comprar nenhuma das expansões. Algumas missões e ação PVP no The Crucible estarão disponíveis para você começar.

Trekkies vai tirar muito proveito de Star Trek Online sem precisar pagar um centavo. O RPG online multijogador massivo permite que você crie seu próprio capitão e viaje pelo universo de Star Trek, encontrando personagens dos programas e muito mais.

Outro jogo de batalha real muito popular, Apex Legends é da Respawn Entertainment (Titanfall) e, como muitos dos anteriores, apresenta Seasons com novos conteúdos lançados regularmente.

3on3 FreeStyle

Aegis Wing

APB recarregado

Apex Legends

Guerra Blindada

Battle Islands: Commanders

Bless Unleashed

Brawlhalla

Call of Duty: Warzone

Crackdown

Crackdown 2

Aliança Carmesim

Descartar

CRSED: FOAD

Projeto Darwin

Dauntless

DC Universe Online

Dead or Alive 5 Last Round: Core Fighters

Dead or Alive 6: Core Fighters

Defiance 2050

Destiny 2

Doritos Crash Course

Dungeon Defenders II

Alistado

Eternal Card Game

Noite de jogos em família

Planeta Pesqueira

Quinze dias

Galaxy Control: Arena

Happy Wars

Harms Way

Hawken

Hyper Scape

Killer Instinct

Korgan

Mestres Minion

Nunca inverno

Outriders (demonstração)

Paladinos

Caminho do exílio

Phantasy Star Online 2

Poeira Fantasma

Pinball FX2

Poker Prominence

Realm Royale

Sala de gravação

Resident Evil Revelations 2

ROBLOX

Rocket League

Rogue Company

Skyforge

DESBARATAR

Spacelords

Spellbreak

Star Trek Online

Conflito Global da Techwars

TERA

The Four Kings Casino and Slots

Muito humano

Trove

Vigor

War Thunder

Warface

Warframe

Mundo dos tanques

Mundo dos navios de guerra: lendas

Yaris

Escrito por Rik Henderson.