(Pocket-lint) - Em um movimento importante, a Microsoft está atualizando o funcionamento das assinaturas do Xbox Live Gold, eliminando a exigência de até mesmo uma assinatura para jogar jogos multijogador online gratuitos.

A empresa anunciou em 21 de abril de 2021 que todos os proprietários de Xbox One , Xbox Series S e Xbox Series X podem jogar jogos multijogador gratuitos sem o Xbox Live Gold. Isso significa que mais de 50 jogos - como Call of Duty: Warzone, Fortnite e Apex Legends - não exigirão mais uma assinatura.

Tenha em mente que a Microsoft recentemente tentou aumentar o preço de suas assinaturas Xbox Live Gold em dobro, mas rapidamente reverteu o curso após muitas críticas, e agora está proibindo o acesso pago para jogos multiplayer gratuitos. A Microsoft também está abrindo o chat em grupo do Xbox e o recurso Looking For Groups (LFG) como parte da mudança. Antes, esses eram recursos essenciais do Xbox Live Gold e agora são gratuitos para todos os proprietários de Xbox mais novos .

Você ainda precisará de uma assinatura Xbox Live Gold para um Xbox 360, no entanto.

A Microsoft também anunciou recentemente que está mudando sua marca Xbox Live, simplesmente para a rede Xbox agora . E tem incentivado ativamente os usuários a ingressar no Xbox Game Pass, um serviço de assinatura com mais de 100 jogos. Você pode aprender mais sobre como esse serviço funciona no guia detalhado do Pocket-lint.

