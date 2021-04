Como me inscrevo no programa Xbox Insider?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Em meio a vários anúncios do Xbox HQ, seja revelando um novo jogo, confirmando o atraso de um ou falando sobre recursos que ele trará para os consoles em breve, você verá muitas referências ao programa Xbox Insider.

É um sistema que pode soar como um clube de membros ou uma comunidade de fãs, mas a realidade é que você pode fazer parte dele com muito mais facilidade do que imagina. Temos todos os detalhes, bem aqui.

Xbox Insider é o nome que a Microsoft deu a um programa que permite que seus usuários, se quiserem, test-drive bits de funcionalidade que ainda não estão prontos para entrar no ar para toda a base de usuários.

É uma espécie de esquema de teste beta, em muitos aspectos, mas também vem com algumas outras vantagens, como recompensas e descontos ocasionais. Ocasionalmente, os Insiders terão a chance de experimentar novos jogos mais cedo.

A boa notícia é que é muito fácil se inscrever no programa - basta seguir as etapas abaixo:

Ligue seu console Xbox

Navegue até a Loja Xbox

Pesquise por "insider"

Baixe o aplicativo Xbox Insider Bundle

Abra-o e clique em "Entrar"

É isso! Você está - este não é o tipo de clube que é realmente arrogante sobre quem é membro, afinal.

A principal complicação para sua assinatura do Xbox Insider é em qual nível do programa você se encontra - este é um sistema relacionado principalmente ao tempo que você está no Xbox Insider. Existem cinco níveis:

Omega: É aqui que você estará depois de se inscrever - é para novos membros.

Delta: depois de um mês de associação e marcando alguns itens de tarefas para alcançar o Nível Insider 2, você poderá ingressar no nível Delta para acessar mais visualizações

Beta: após três meses de associação e se você for Insider Nível 5, poderá ingressar no nível Beta para obter atualizações anteriores

Alpha e Alpha Skip-Ahead: essas duas camadas são apenas para convidados, então não há muito que você possa fazer para se juntar a elas, mas elas obtêm as primeiras visualizações e alterações

A movimentação entre as camadas não é automática, devemos observar. Depois de atender aos critérios exigidos, você precisará abrir o aplicativo para alterar seu status manualmente, da seguinte maneira:

Vá para a guia Visualizações em seu Xbox

Clique em Xbox Update Preview

Abra o menu de informações e clique em Gerenciar

Selecione o nível que você desbloqueou

Esse mesmo menu também permitirá que você saia do programa se quiser voltar à experiência vanilla.

Este é rápido - o programa é totalmente gratuito, independentemente do nível que você escolher. Isso deve colocar sua mente em descanso!

