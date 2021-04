Evento do Xbox "Whats Next for Gaming" com dicas para as próximas semanas

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Microsoft irá realizar um grande evento de jogos nas próximas semanas, antes do final de abril.

Chamado de "O que vem a seguir para os jogos", será virtual, é claro, mas pode revelar mais sobre a plataforma de jogos Xbox Series X / S (ao invés dos jogos em si).

Isso porque será programado para ser executado antes do Build - a maior conferência de desenvolvedores da empresa que ocorre a cada ano, com início previsto para 25 de maio.

Também será separado do Game Stack Live, outro evento agendado para 20 de abril que terá como foco o desenvolvimento de jogos.

Esperançosamente, teremos um primeiro vislumbre de novos recursos chegando aos consoles Xbox no evento Whats Next for Gaming. Espera-se que eles sejam lançados nos próximos meses, mas sempre nos foi prometido que haverá alguns novos talentos incríveis que nossos consoles ganharão.

Haverá também outros eventos de demonstração dedicados ao Xbox nos próximos meses - talvez até algo próximo à E3 totalmente digital em junho.

Isso deve começar em meados de junho e o organizador ESA confirmou que tudo será transmitido gratuitamente. Aparentemente, nenhuma parte dele ficará oculta atrás de um acesso pago.

O show digital 2021 da E3 é um evento gratuito para todos os participantes. Estamos ansiosos para informá-lo sobre todas as notícias reais do evento em breve. https://t.co/HzTzaQEosx - E3 (@ E3) 1º de abril de 2021

Isso é contrário aos relatórios anteriores.

Escrito por Rik Henderson.