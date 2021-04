Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Quando a Microsoft anunciou o Xbox Série X , memes sobre o console parecendo um mini-frigorífico foram imediatamente nascido na internet. Agora, Redmond está na piada, anunciando que planeja fazer uma geladeira com o tema Série X. E não é uma piada do primeiro de abril.

O chefe de marketing do Xbox, Aaron Greenberg, revelou que a Microsoft vai fazer mini-geladeiras Xbox Series X porque derrotou Skittles em um concurso de marca. A Microsoft pontuou com 50,5 por cento dos votos, depois de prometer que faria uma geladeira Série X se ganhasse, e está se mantendo fiel à sua palavra. “Vamos seguir em frente com nossa promessa de fazer os Mini Geladeiras Xbox Series X”, tuitou Greenberg.

E Skittles está definido para obter o primeiro, acrescentou.

Obrigado a todos que votaram, isso foi difícil e emocionante de seguir. Agora que o @Xbox venceu, seguiremos em frente com nossa promessa de fazer os mini-frigoríficos Xbox Series X. O primeiro da linha será preenchido com jogos e dirigido para nossos amigos @Skittles, é claro! https://t.co/xeeN8yLGV8 - Aaron Greenberg U (@aarongreenberg) 2 de abril de 2021

Greenberg também disse que a promessa do minigeladeira da Microsoft “não é uma piada do Dia da Mentira” e “não é clickbait” na noite de quinta-feira - quando ele encorajou as pessoas a votarem na Microsoft no “primeiro campeão #BestOfTweets Brand Bracket”.

Ele não mencionou preços, disponibilidade ou uma olhada na geladeira, então perguntamos à Microsoft se ela pode compartilhar detalhes. Lembre-se de que a empresa já fez uma geladeira Série X de tamanho normal . Mas você não poderia comprar em sua loja local. Foi dado de graça.

Quanto ao Skittles, se ele tivesse vencido o concurso do Twitter de quinta-feira, disse que traria de volta o sabor de limão. Esperamos que isso aconteça de qualquer maneira.

Escrito por Maggie Tillman.