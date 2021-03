Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Xbox realizou um evento de demonstração de jogos indie no final da semana passada, durante o qual anunciou 22 novos jogos que serão adicionados ao Game Pass nos próximos meses.

A atração principal da onda de jogos, incluindo muitos que serão adicionados desde o primeiro dia de seu lançamento, é talvez STALKER 2 - a tão esperada sequência de Shadow of Chernobyl de 2007. O FPS RPG do GSC Game World será exclusivo para Windows e Xbox Series X / S, com este último recebendo-o no Game Pass desde o lançamento.

Ainda não está claro quando isso pode ser, pois ainda parece razoável no início do desenvolvimento, mas está parecendo bastante decente, mesmo em um trailer lançado em julho passado.

Outros jogos que chegarão ao Game Pass incluem Way to the Woods, Sable e Boyfriend Dungeon.

Alguns estão chegando ao PC, nuvem e console, alguns apenas o console. Você pode ver a lista completa abaixo.

Arte do Rally (nuvem e console)

Astria Ascending (nuvem e console)

Backbone (nuvem e console)

Masmorra do namorado (console e PC)

Craftopia (console e PC)

Dead Static Drive (console e PC)

Edge of Eternity (nuvem e console)

Olá vizinho 2 (nuvem e console)

Biblioteca da Ruina (nuvem e console)

Little Witch in the Woods (nuvem e console)

Moonglow Bay (nuvem e console)

Narita Boy (nuvem e console)

Ninguém salva o mundo (nuvem e console)

Omno (nuvem e console)

Recompilar (nuvem, console e PC)

Sable (console e PC)

Ela sonha em outro lugar (console e PC)

STALKER 2 (nuvem e console)

The Ascent (nuvem, console e PC)

Undungeon (nuvem, console e PC)

Caminho para a floresta (nuvem e console)

The Wild at Heart (console)

Escrito por Rik Henderson.