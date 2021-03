Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Em janeiro, o Xbox sofreu um pequeno desastre de relações públicas na forma de um aumento de preço anunciado para o Xbox Live Gold. Outcry deu uma guinada em pouco tempo, mas a Microsoft foi além e também anunciou que permitiria o modo multiplayer gratuito para títulos free-to-play na plataforma.

Isso é algo que esteve ausente por muito tempo em comparação com a Sony e a Nintendo, mas não foi ativado imediatamente, provavelmente devido a alguma infraestrutura que precisava estar no local (afinal, centenas de milhões de jogadores agraciam nomes como Fortnite e Warzone )

Agora, uma atualização veio à tona - o Xbox está entrando na fase de testes do recurso, por meio do programa Xbox Insider e apenas para alguns usuários selecionados nesse sistema de teste.

Seguindo nosso anúncio no início deste ano - estamos começando a testar o desbloqueio de MP para jogos F2P https://t.co/c6tfdSo5Ys https://t.co/ixUGmwn7Ii - Larry Hryb (@majornelson) 24 de março de 2021

Isso sugere que ainda pode demorar um pouco até que o recurso seja lançado para todos, mas ainda é um desenvolvimento muito positivo. Será bem recebido por qualquer pessoa cuja única obsessão real seja um jogo que logo não terá que pagar para jogar.

A mudança também permitirá que os jogadores usem o bate-papo em grupo e os recursos do Looking 4 Groups, o que significa que eles estão longe de ter uma experiência de segunda classe, apesar de estarem no free-to-play rank.

Escrito por Max Freeman-Mills.