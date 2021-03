Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Microsoft renomeou oficialmente sua plataforma online de Xbox Live para Xbox Network e está atualizando a experiência do Xbox para incluir o novo nome, conforme relatado pela primeira vez pelo The Verge , que compartilhou uma declaração de Redmond confirmando a mudança.

“Rede Xbox refere-se ao serviço online Xbox subjacente, que foi atualizado para o Contrato de Serviço da Microsoft”, disse um porta-voz da Microsoft. “A atualização de Xbox Live para rede Xbox tem como objetivo distinguir o serviço subjacente das assinaturas Xbox Live Gold.”

A Microsoft chama a plataforma online do Xbox de Xbox Live. Inclui a capacidade de interagir com amigos, baixar jogos e muito mais. Xbox Live Gold é um serviço de assinatura paga que permite que você jogue online, e seu nome não vai a lugar nenhum como parte deste novo anúncio de rebranding. Na verdade, a assinatura Xbox Live Gold tem sido um dos pilares dos jogos do Xbox por mais de uma década.

Como o PlayStation Plus, ele foi obrigatório para jogos online em três gerações de consoles. Custa $ 9,99 por mês e não só fornece acesso a jogos online, mas também a alguns jogos mensais gratuitos através do Games With Gold. O Xbox também oferece vantagens Xbox Live Gold com uma assinatura do Xbox Game Pass Ultimate, que inclui acesso ao Xbox Game Pass , por um total de US $ 15 por mês.

De qualquer forma, alguns usuários do Twitter já notaram a mudança de nome / marca em seus consoles Xbox. Aqui está um exemplo:

O painel não se refere mais a ele como Xbox Live pic.twitter.com/nVf0BQ9ABl - Adam EvilBoris Fairclough (@EvilBoris) 20 de março de 2021

