Xbox Series X / S tem jogos Dolby Vision, mas não como esperávamos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Um dos recursos prometidos do Xbox Series X e Series S no lançamento era o jogo Dolby Vision - algo não disponível em nenhum console anterior.

Agora parece que o formato da imagem está sendo testado pelos usuários do Xbox Alpha Ring, embora não pareça funcionar exatamente como tínhamos imaginado.

Anteriormente, pensávamos que Dolby Vision estaria disponível para jogos selecionados com suporte, com o formato HDR estendido como parte da oferta do título. No entanto, de acordo com John Archer da Forbes , os testadores com TVs ou monitores Dolby Vision relataram que todos os jogos HDR agora estão sendo marcados como Dolby Vision.

Isso significa que as informações de imagem mais extensas estão, na verdade, sendo aplicadas virtualmente pelo próprio sistema Xbox, em vez de no nível de desenvolvimento.

Archer também afirma que a construção de teste também funciona apenas com sinais 4: 2: 2 de 60 Hz, não 4: 4: 4 a 120 Hz.

Para ser justo com o Xbox, porém, este é um teste inicial do recurso que está disponível para um pequeno número de testadores Alpha. Isso pode mudar quando for disponibilizado universalmente:

"Conforme anunciamos no ano passado, estamos empolgados em trazer o suporte Dolby Vision para jogos aos nossos novos consoles Xbox em 2021. O recurso está atualmente em teste e teremos mais a anunciar sobre o tempo de disponibilidade geral e funcionalidade em breve", a empresa disse em um comunicado.

Dolby Vision está disponível atualmente apenas por meio de serviços de streaming, como Netflix e Disney +. Esperançosamente, o problema que fez o Xbox remover o suporte da reprodução de Blu-ray do Xbox One S e X 4K será finalmente corrigido mais cedo ou mais tarde. Continua a parecer uma omissão estranha do Xbox Series X considerando.

Escrito por Rik Henderson.