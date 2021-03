O recurso Auto HDR do Xbox chega aos jogos de PC

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Quando o Xbox Series X e S foi lançado no ano passado, eles trouxeram alguns truques novos no lado técnico, para acompanhar aumentos de potência e velocidade. Um deles era Auto HDR, uma configuração que adiciona HDR imitado a jogos que não acompanhavam o recurso.

Isso pode tornar as cores mais profundas e cenas mais ricas, mesmo em jogos mais antigos, aproveitando ao máximo as telas com tecnologia HDR e enriquecendo seu catálogo anterior, e ficamos impressionados com o quanto isso pode fazer.

Agora, essa tecnologia está se espalhando pelo portfólio da Microsoft um pouco mais - está disponível para teste no PC por meio do Programa Windows Insider , potencialmente desbloqueando o recurso para mais de 1.000 jogos no PC.

Ele funciona para jogos rodando em DirectX 11 ou 12, que são versões relativamente recentes, mas que ainda cobrem uma grande quantidade de títulos e traz melhorias interessantes para eles. Claro, se você achar que o visual de um jogo não funciona muito bem com o Auto HDR, você sempre pode desabilitá-lo.

O mapa de calor da Microsoft acima dá uma ideia de quão perto o Auto HDR pode chegar de imitar os detalhes extras fornecidos por um HDR nativo verdadeiro, e é adequadamente impressionante. A configuração também não deve ser particularmente desgastante para sua GPU - exigirá um pequeno aumento no desempenho, mas nada impressionante, de acordo com a Microsoft.

