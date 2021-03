Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Se você já viu a velocidade de download do Xbox cair quando também tem um jogo em execução em segundo plano, você ficará satisfeito em saber que a Microsoft está testando um novo recurso para ajudar.

No momento, se você deseja as melhores velocidades de download para atualizações e novos jogos, não pode ter um jogo pausado em segundo plano. Você tem que fechá-lo totalmente e o menu até informa isso.

No entanto, um novo botão "suspender meu jogo" apareceu no menu Gerenciar Fila para os testadores beta do Insider. Ele mostrará se você tem um jogo em execução em segundo plano e clicar nele ainda permitirá que o jogo seja reiniciado (ou reiniciado rapidamente no Xbox Series X / S) sem ter que ser recarregado do zero. Ele irá liberar até mesmo o sistema grunhido para acelerar seus downloads.

Olá, Xbox Insiders! Você notou essas mudanças acontecendo agora? Suspender na fila permitirá que você baixe em velocidade total enquanto garante que seu jogo permaneça recuperável (ou retomado rapidamente na Série X | S). Novos banners na Biblioteca Completa o levarão a categorias mais úteis! pic.twitter.com/L49winRpM0 - Eden Marie (@neonepiphany) 16 de março de 2021

Outro novo recurso encontrado na última versão do Insider UI é uma nova seção de opções na seção Xbox Game Pass de sua Biblioteca Completa.

Uma delas é a categoria "saindo em breve" para o Xbox Game Pass. Isso o alertará sobre quais jogos você instalou e que expirarão em breve como parte da oferta do Game Pass. Você pode então escolher comprá-los com desconto se quiser continuar a jogá-los.

A atualização completa do sistema pode conter esses dois novos recursos em breve.

Escrito por Rik Henderson.