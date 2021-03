Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Nós realmente gostamos do novo Xbox Wireless Headset - ele representa um valor brilhante e um som envolvente para jogos no Xbox. No entanto, não tivemos tanta sorte em nossos testes quanto o IGN Itália, que recebeu uma mensagem desconcertante ao conectar o fone de ouvido ao console.

O console disse a eles que "uma atualização para o fone de ouvido VR está disponível", uma mensagem bastante desconcertante, dado que o Xbox não tem um fone de ouvido VR. Isso instantaneamente incendiou o boato com a ideia de que a Microsoft está secretamente trabalhando em um sistema de realidade virtual para seus consoles.

É uma ideia que faz sentido à primeira vista, dado o sucesso relativo do PlayStation VR e o crescimento do interesse pela RV ao longo do tempo, mas há uma falha fatal - Phil Spencer, chefe do Xbox, disse repetidamente que não há planos para isso área.

Na verdade, a Microsoft agiu rapidamente para esclarecer novamente o assunto, dizendo ao The Verge que "a cópia nesta mensagem de erro é imprecisa devido a um bug de localização" e que "VR para console não é um foco para nós neste momento."

Portanto, foi uma explosão de esperança de curta duração para os jogadores do Xbox que anseiam por um pouco de diversão VR. Ainda assim, Spencer nunca descartou o Xbox fazendo VR no futuro, então diríamos que ainda há muita esperança de longo prazo nessa área.

Escrito por Max Freeman-Mills.