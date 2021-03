A correção do Xbox Wireless Controller deve impedi-lo de desconectar

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A atualização mais recente do sistema para o Xbox Series X e Xbox Series S não apenas adicionou compatibilidade com o próximo Xbox Wireless Headset e caixas de seleção para Auto HDR e FPS Boost, como também corrigiu um problema que atormentava os dois consoles desde o lançamento.

Em certos jogos - mais notavelmente Assassins Creed Valhalla - o mais recente Xbox Wireless Controller se desconectava aleatoriamente e se recusava a se conectar novamente, muitas vezes exigindo um desligamento completo e um ciclo de reinicialização.

Não é um erro que tínhamos experimentado no Xbox One S ou Xbox One X antes, e aparentemente exclusivo para qualquer nova versão do controlador, os novos consoles do Xbox ou ambos.

Agora foi consertado, viva!

Muitas notícias sobre o Xbox esta semana, mas caso você tenha perdido, lançamos nossa atualização de sistema do Xbox de março ontem.



Além dos novos recursos, esta versão também corrige muitas das desconexões do controlador que os jogadores relataram.



Continue enviando feedback. https://t.co/bltTsL6Lty - Jason Ronald (@jronald) 10 de março de 2021

Assim como o fim do problema, você verá uma nova opção ao selecionar "gerenciar jogo e complementos" em qualquer jogo de sua biblioteca. Em "opções de compatibilidade", você poderá ligar ou desligar Auto HDR e FPS Boost em jogos que suportam qualquer um deles.

Alguns preferem a gama de cores original e configurações de contraste para jogos mais antigos, portanto, poder desligar o HDR automático será muito bem-vindo por eles, suspeitamos.

O FPS Boost está disponível apenas em alguns jogos no momento. Mais estão planejados para serem adicionados à lista em breve.

Escrito por Rik Henderson.