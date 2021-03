Todos os jogos da Bethesda chegarão ao Xbox Game Pass em 12 de março

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A aquisição da Bethesda pela Microsoft recentemente se tornou final, então a empresa agora está anunciando 20 jogos existentes que aparecerão no Xbox Game Pass - incluindo Doom, The Elder Scrolls e Fallout - começando em 12 de março de 2021.

De acordo com a Microsoft, 16 dos títulos da Bethesda também estarão disponíveis no Xbox, PC e xCloud, e alguns deles também "se beneficiarão do FPS Boost no Xbox Series X / S". Em outras palavras, um punhado de jogos oferecerá melhorias na taxa de quadros por meio do novo FPS Boost do Xbox.

Temos um guia sobre como esse recurso funciona, mas essencialmente, FPS Boost é uma tecnologia inteligente que duplica até quadruplicar a taxa de quadros dos jogos Xbox One existentes para jogar no Xbox Series X / S. Ele é aplicado no nível do sistema pelo Xbox, portanto, não exige que um desenvolvedor altere ou remasterize o jogo. Você precisará de uma TV com capacidade de 60 Hz ou 120 Hz, respectivamente, para aproveitar o recurso.

De qualquer forma, aqui está a lista completa de 20 jogos Bethesda chegando ao Xbox Game Pass, bem como a plataforma onde eles serão jogáveis:

Dishonored Definitive Edition - Console, PC e Nuvem

- Console, PC e Nuvem Dishonored 2 - Console, PC e Nuvem

- Console, PC e Nuvem Doom (1993) - Console, PC e nuvem

- Console, PC e nuvem Doom II - Console, PC e nuvem

- Console, PC e nuvem Doom 3 - Console, PC e nuvem

- Console, PC e nuvem Doom 64 - Console, PC e nuvem

- Console, PC e nuvem Doom Eternal - Console, PC e Nuvem

- Console, PC e Nuvem The Elder Scrolls III: Morrowind - Console e PC

- Console e PC The Elder Scrolls IV: Oblivion - Console e PC

- Console e PC The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition - Console, PC e Nuvem

- Console, PC e Nuvem The Elder Scrolls Online - Nuvem e Console

- Nuvem e Console The Evil Within - console, PC e nuvem

- console, PC e nuvem Fallout 4 - Console, PC e nuvem

- Console, PC e nuvem Fallout 76 - Console, PC e nuvem

- Console, PC e nuvem Fallout: New Vegas - Console

- Console Prey - console, PC e nuvem

- console, PC e nuvem Rage 2 - Console, PC e nuvem

- Console, PC e nuvem Wolfenstein: The New Order - Console, PC e nuvem

- Console, PC e nuvem Wolfenstein: The Old Blood - Console, PC e nuvem

- Console, PC e nuvem Wolfenstein: Youngblood - Console, PC e Nuvem

A Microsoft comprou a Bethesda Softworks e seus estúdios relacionados por US $ 7,5 bilhões (£ 5,85 bilhões). O chefe do Xbox, Phil Spencer, anunciou pela primeira vez em setembro passado que a empresa havia entrado em um acordo para adquirir ZeniMax Media - a empresa-mãe da Bethesda, id Software, Arkane e outros estúdios inovadores por trás de jogos como Skyrim, Fallout, Doom, Dishonored e Deathloop.

Escrito por Maggie Tillman.