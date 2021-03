Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A aquisição da ZeniMax Media pelo Xbox, incluindo a Bethesda Game Studios, foi finalmente concluída . Isso resultará em uma pilha inteira de novos jogos chegando ao Xbox Game Pass no final desta semana.

Isso também significará que alguns futuros jogos da Bethesda serão exclusivos para Xbox e Windows, de acordo com Phil Spencer, pelo menos.

Em uma postagem de blog no Xbox Wire, Spencer declarou: "Com a adição das equipes de criação da Bethesda, os jogadores devem saber que os consoles Xbox , PC e Game Pass serão o melhor lugar para experimentar novos jogos Bethesda, incluindo alguns novos títulos no futuro que será exclusivo para jogadores de Xbox e PC. "

Isso pode ser um choque para alguns proprietários de PlayStation 5, que estavam com a impressão de que a aquisição não mudaria os padrões de lançamento da Bethesda.

Duvidamos que os futuros exclusivos estarão nos reinos de Elder Scrolls 6 ou sequências de Fallout, mas quem sabe?

Toda a linha de novos estúdios que foram adicionados como parte da compra também inclui Arkane, mas a exclusividade cronometrada do PlayStation no Deathloop ainda será homenageada.

MachineGames, Alpha Dog, Roundhouse Studios, Tango Gameworks e ZeniMax Online Studios também fazem parte do negócio, assim como a id Software.

"Teremos mais para compartilhar sobre o que vem por aí para nossas equipes ainda este ano. Enquanto isso, para comemorar adequadamente este momento especial, estamos trazendo jogos Bethesda adicionais para o Xbox Game Pass no final desta semana. Fique ligado para mais detalhes", acrescentou Spencer.

